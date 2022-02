Ukraina hevdar å ha nedkjempa russisk angrep mot militærbase

utenriks

Vasylkivs ordførar Natalia Balasinovitsj seier dei har slått tilbake eit russisk forsøk på å ta kontroll over den militære flybasen i området.

Russiske luftstyrkar landa nær byen i løpet av natta og prøvde å ta over militærbasen, seier Balasinovitsj.

Ho legg til at det òg har vore harde kampar i gatene i Vasylkiv, men at ukrainske styrkar nedkjempa russarane. Situasjonen skal no vere roleg, ifølgje ordføraren.

Ho stadfesta tidlegare laurdag at ukrainske soldatar har vorte drepne i dei harde kampane.

– Vi har drepne. Og vi har mange såra, 200, dessverre, sa ho.

Militærflyplassen ligg rundt 40 kilometer sør for sentrum av Kyiv. Det russiske angrepet kom frå lufta, ikkje bakken, ifølgje rapportar. Tidlegare natt til laurdag melde Ukrainas hær at dei hadde skote ned eit russisk transportfly ved Vasylkiv.

Det har vore eit liknande forsøk der Russland har gjennomført luftangrep mot luftbasen Hostomel nordvest for Kyiv. Det skjedde torsdag. Då vart angripe slått tilbake av ukrainske styrkar.

