Portforbodet i Kyiv er no utvida til å gjelde frå 17.00 til 8.00. Dette er for å forbetre forsvaret av byen, som er under omleiring frå russiske styrkar.

– Alle sivile som er i gatene under portforbodet, vil bli rekna som medlemmer av sabotasje- og rekognoseringsgruppene til fienden, skriv ordførar Vitalij Klitsjko på nett.

