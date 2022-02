Bloomberg: Kinesiske bankar avgrensar finansiering av kjøp i Russland

utenriks

Kina og Russland har styrkt banda sine betrakteleg etter Moskvas annektering av Krim i 2014 og desse vestlege sanksjonane den gong.

For å fremje sin eigen vekst har Kina òg auka kjøpa sine av russiske råvarer, og 30 prosent av russisk olje og gass blir no selde til Kina.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina har minst to av Kinas største statseigde bankar, ICBC og Bank of China, byrja å avgrense finansiering av kjøp av russiske råvarer, skriv Bloomberg.

Ifølgje mediet vart avgjerda teken i frykt for at det å tillate finansiering kunne bli sett på som støtte av Moskvas invasjon, og at ein dermed risikerte sanksjonar frå USA og deira allierte, skriv Bloomberg. Avisa viser til ikkje-namngjeve kjelder.

Dei melder at tiltaket kan vere mellombels.

(©NPK)