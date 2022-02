Zelenskyj: – Vi er alle her i Kyiv og vil forsvare Ukraina

utenriks

Videosnutten er delt på Twitter av ein antikorrupsjonsgruppe.

– Vi er alle her. Militæret vårt er her. Borgarane i samfunnet er her. Vi forsvarer alle sjølvstendet vårt, landet vårt, og slik vil det halde fram, seier Zelenskyj i videoen, som er filma ved presidentkontoret i Kyiv.

Med på videoen er òg statsminister Denys Sjmygal og leiarane for presidentadministrasjonen og nasjonalforsamlinga.

Videoen vart lagt ut etter at det gjekk rykte om at han skjulte seg i ein bunker eller hadde forlate byen.

Seinare fredag la Zelenskyj ut ei Twitter-melding der det står at han har snakka med USAs president Joe Biden og diskutert både militær hjelp og sanksjonar mot Russland. Han skriv òg at Ukraina er takksamt for sterk amerikansk hjelp.

USAs utanriksdepartement meiner Zelenskyj er eit hovudmål for russarane, og den ukrainske presidenten er samd.

– Vi har informasjon om at fienden har erklært meg som sitt første mål og familien min er andre mål, sa han torsdag og avviste rapportar om at han skulle ha forlate landet.

– Eg blir i hovudstaden med folket mitt, sa han og la til at han ikkje har lov å seie akkurat der han oppheld seg.

(©NPK)