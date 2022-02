WHO: Svært bekymra for sivile i Ukraina

utenriks

– Eg er òg bekymra for at årevis med arbeid som er gjort for å styrkje helsesystemet i Ukraina dei siste åra, kan bli øydelagt, seier Kluge.

Han legg til at WHO er bekymra for dødsfall, sidan dei får rapportar om kampar og bombing frå heile landet.

– Sjukehus vil ha akutt behov for nødforsyningar, inkludert medisinar, og traume- og operasjonssett, seier Kluge.

WHO er i gang med å pakke ned kirurgiske sett i Dubai som skal sendast til Ukraina. Organisasjonen samarbeider tett med FN og vil gi helsehjelp til ukrainarar.

