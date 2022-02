Ukrainas militære opnar for at eldre kan melde seg

utenriks

– Eg har teke avgjerda om å engasjere patriotar over 60 år som er mentalt og fysisk klare til å motstå og overvinne fienden, skriv forsvarsminister Oleksij Reznikov på Facebook.

Reznikovs melding er ei presisering av ein tidlegare beskjed der det heitte at det ikkje var noko aldersgrenser, noko som skapte tvil om det òg vart opna for mindreårige.

– I dag treng Ukraina alle. Alle prosedyrar for å bli med i dei væpna styrkane har vorte forenkla. Du treng berre eit pass og ein identifiserande kode. Det er ingen aldersgrenser, står det i ein offisiell uttale frå det ukrainske forsvarsdepartementet, ved hærsjef Jurij Galusjkin, på Twitter.

Russiske og ukrainske styrkar kjempar akkurat no inne i den ukrainske hovudstaden Kyiv.

Torsdag kveld utskreiv Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj eit dekret om full mobilisering.

Det medfører at alle vernepliktige blir kalla inn og klargjorde for krig, og at ingen menn mellom 18 og 60 år får forlate landet.

Allereie har reservestyrken i landet på rundt 200.000 vorte innkalla til teneste, men Zelenskyj avviste så seint som tysdag ei full mobilisering.

