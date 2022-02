Stor uvisse for norske bedrifter i Russland

utenriks

– Det er litt tidleg å seie, seier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Noreg til NTB.

Mange detaljar i dei ulike sanksjonspakkane er framleis ikkje kjende, sjølv om dei vart lagt fram torsdag ettermiddag og kveld. USAs og Storbritannias nye sanksjonar har lagt store hindringar på russiske bankar og selskaps moglegheit til å hente kapital i dollarmarknaden. Noreg skal truleg følgje EUs sanksjonar, som også går på eksportfinansiering og ei rekkje konkrete sektorar.

– Problemet er at det ikkje har komme detaljar om kva einingar og tiltak som blir ramma. Vi kan ikkje seie noko i detalj om kva sektorar og transaksjonar som blir ramma, seier Jullum.

Færre hinder når det gjeld betalingsstraumar

Sanksjonane skal først og fremst leggje hinder i vegen for at russisk økonomi kan finansiere seg utanfor Russland. I tillegg har EU opna for det dei kallar «eksportkontroll». Kva det vil seie konkret, er heller ikkje kjent. Då Russland invaderte Krim i 2014, enda det med at norsk lakseeksport til Russland vart ramma av sanksjonar og motsanksjonar.

– Førebels er det mogleg å overføre midlar mellom Noreg og Russland. Russland er ikkje stengt ute frå det internasjonale finanssystemet, men bankane deira har fått avgrensingar på kva dei kan gjere. For norske bedrifter er det avhengig av kven dei har samband til, seier Jullum.

Han seier sjølve den fysiske straumen av varer og tenester kan bli ramma av sanksjonane, men det er færre hinder når det gjeld betalingsstraumar.

Det kjem mellom anna av at Russland ikkje har vorte utestengde frå det internasjonale transaksjonssystemet Swift, som ville gjort langt dei fleste banktransaksjonar umoglege. Jullum meiner at fråværet av denne sanksjonen truleg bidrog til at børsfallet i Moskva og i resten av verda vart mindre enn venta torsdag.

Marknaden var letta over sanksjonsnivået

– Sanksjonar mot olje- og gasseksport og ekskludering frå Swift ville gjort vanvitig vondt både i Russland og Europa. Marknaden var letta. Så kan ein diskutere om Russland eigentleg kjenner seg straffa eller ikkje, seier sjeføkonomen.

USAs president Joe Biden sa i talen sin torsdag kveld at USA ønskte å stengje Russland ute frå Swift, men at EU-landa sa nei.

– Swift er eit system der alle finansielle transaksjonar ligg. Viss Russland blir kasta ut, blir det ikkje mogleg å overføre pengar mellom Russland og verda utanfor. Viss ein kjøper ei vare på nettet, til dømes, så må butikken ha ein Swift-kode for å få informasjon om at du har betalt for varet, forklarer Jullum.

(©NPK)