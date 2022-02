utenriks

Tidlegare fredag formiddag vart det meldt at russiske styrkar hadde rykt inn i dei to forstadane Minsk Massif og Obolon, under 10 kilometer frå Maydan-plassen i sentrum.

Videoar i sosiale medium viste umerka stridsvogner som rullar gjennom bustadområde og langs gater, og det ukrainske forsvarsdepartementet oppmoda innbyggjarar i området til å ta opp kampen mot invasjonsstyrken.