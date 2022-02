Sivile ukrainarar flyktar for å redde livet

utenriks

Straks etter at det russiske angrepet starta tidleg torsdag morgon, pakka mange ukrainske familiar sakene sine og la på flukt. Fredag følgde mange etter idet russiske granatar ramma bustadblokker i utkanten av hovudstaden Kyiv.

Jurij Zhyhanov vakna før daggry av skriket til mora og oppdaga at han var dekt av støv. Midt i røyken og ulande alarmar pakka han og familien sakene sine og la på flukt.

– Kva gjer de? Kva er dette? seier han retta til Russland medan han strekkjer ut armen mot den øydelagde bygningen bak seg.

– Viss de vil angripe militært personell, angrip militært personell. Det er alt eg har å seie, legg han til.

Eit sjokkert land

Tungsinnet og sjokket han uttrykkjer, speglar kjensla til eit heilt land der innbyggjarane har vakna til ein ny dag med krig. Mange har brukt natta i bomberom, kjellarar og metrostasjonar. Dei som ikkje vakna opp til eksplosjonar, vart vekt av flyalarmar som varsla om nye russiske angrep.

Deretter kom nyheita om at russiske styrkar har rykt fram til utkanten av Kyiv. Russiske styresmakter har hevda at dei ikkje angrip byen, men kampane ser ut til å vere faretruande nær.

I nærleiken av ein fotgjengartunnel i Kyiv ligg liket av ein død soldat. Ein annan stad stig røyken opp frå eit nedskote fly i eit bustadområde. Svart plast er surra rundt kroppsdelane som er funne mellom husa i det som tidlegare i veka var eit fredeleg nabolag.

Pansra køyretøy rullar nedover bygatene, medan soldatar har teke oppstilling på tomme bruer. Urolege innbyggjarar står og ser på rett utanfor bustadblokkene der dei bur.

– Vil ikkje døy

Utanfor eit kloster løftar ei kvinne hendene mot eit ortodoks helgenbilete. Ho ser ut til å be. I hamnebyen Mariupol seier ei ung jente, Vlada, at ho vil at angrepet skal stoppe.

– Eg ønskjer ikkje å døy. Eg vil at alt dette skal slutte så fort som mogleg, seier ho.

Uvissa gjer frykta endå verre. I ei gata i Obolon-distriktet i Kyiv har journalistar frå nyheitsbyrået Associated Press observert ein militær lastebil med punkterte dekk. Den har ingen kjenneteikn, og det er ikkje klart om dette er eit køyretøy som den militære leiinga i landet hevdar er stole av russiske styrkane der dei har prøvd å gi seg ut for å vere ukrainske.

Det er òg bebuarar som leitar gjennom øydelagde bygningar. Og det er dei som sørgjer.

I byen Horlivka, som ligg i eit separatistkontrollert område, ligg det eit lik dekt av laken utanfor eit hus som har vorte treft i eit av dei mange angrepa.

Ein mann står like ved og snakkar på telefonen.

– Ja, mamma er borte, det er alt. Slik er det, mamma er borte, seier han.

Usikkert dødstal

FNs menneskerettskontor (OHCHR) opplyser at minst 25 sivile er stadfesta drepne, dei fleste som følgje av granateld og luftangrep.

– Vi fryktar at talet kan vere langt høgare, seier talskvinne ravinen Shamdasani.

Trongen til å flykte aukar. Nokre sivile reiser til grensa til fots, trekkjande på trillekoffertar.

– Det er trist at vi hamna her no når vi er gamle, at vi er i krig, seier Marika Sipos, som har forlate heimen sin i Koson vest i Ukraina, ved grensa til Ungarn. Ho tørkar tårer frå auga.

På ein togstasjon like over grensa til Polen har hundrevis av menneske frå Ukraina søkt tilflukt. Nokre har krope saman på feltsenger i eit forsøk på å sove. Ei kvinne stryk håret til ei jente.

Skremmande lyd

Blant flyktningane på stasjonen er Andrij Borysov, som har komme med toget frå Kyiv. Han seier han høyrde ein lyd ovanfrå og deretter ein eksplosjon. Det fekk han til å skunde seg til stasjonen for å rekke eit tog ut av byen.

– Det var ein lyd ein ikkje kunne ta feil av, seier han.

I Kostjantynivka, ein by som ligg i eit regjeringskontrollert område i Donetsk i Aust-Ukraina, har ei kvinne ved namn Jelena enno ikkje bestemt seg.

– Det er 50–50 om ein bør reise eller ikkje. Men det vil ikkje skade å reise bort eit par dagar, ei helg, seier ho.

Andre som reiser frå Ukraina no, veit at det kan ta mykje lenger tid før dei kan reise heim igjen.

