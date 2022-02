Russland avgrensar tilgangen til Facebook

utenriks

Det skjer etter at det sosiale medienettverket stengde ute kontoane til fleire Kreml-støtta medium som omtalte invasjonen i Ukraina.

Roskomnadzor seier fredag at dei krev at Facebook opphevar blokkeringa av det statlege nyheitsbyrået RIA Novosti, den statlege TV-kanalen Zvezda og nyheitssidene som støttar Kreml, Lenta og Gazeta.

I ei fråsegn seier kommunikasjonstilsynet at dei delvis avgrensar Facebook-tilgangen for å verne dei russiske media. Dei opplyser òg at utanriksdepartementet i landet og kontoret til påtalemakta meiner Facebook «bryt grunnleggjande menneskerettar og fridomar, i tillegg til rettane og fridomane til russiske statsborgarar».

