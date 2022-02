utenriks

I kunngjeringa på fredag skriv ukrainske styresmakter at «fienden angreip med tunge styrkar og leid store tap». Til slutt mista likevel dei som forsvarte brua, kontrollen. Regionale styresmakter seier at dei gjer alt dei kan for å halde oppe orden og redde liv.

Kherson har nesten 300.000 innbyggjarar. Byen speler ei viktig rolle når det gjeld vernet av hamnebyen Odesa ved Svartehavet sørvest i Ukraina.

