Polen stengjer luftrommet for russiske flyselskap

utenriks

– Eg har bede om at regjeringa førebur ein resolusjon som fører til at luftrommet blir stengd for russiske flyselskap, seier statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter.

Litt seinare stadfesta statssekretær Piotr Müller at oppmodinga til statsministeren har vorte godkjend.

– Forbodet gjeld frå midnatt, skriv han på Twitter.

Luftrommet er stengt over Ukraina, Moldova og delar av Russland på grunn av den russiske invasjonen av Ukraina.

I 2021 stengde EU luftrommet sitt for kviterussiske fly etter at eit fly vart tvinga til å lande av den kviterussiske regjeringa, og den opposisjonelle journalisten Roman Protasevitsj vart arrestert av styresmaktene.

(©NPK)