Paven besøkte Russlands ambassade for å uttrykkje bekymring over krigen

utenriks

Normal protokoll tilseier at paven via Vatikanets utanriksminister hadde kalla den russiske ambassadøren inn til seg. At paven sjølv valde å dra til den russiske ambassaden er eit sterkt uttrykk for sinnet hans over krigen, skriv nyheitsbyrået AP.

Tenestemenn i Vatikanet seier dei ikkje har sett noko liknande frå ein pave.

Talspersonen til paven Matteo Bruni stadfestar besøket og seier paven drog til ambassaden i ein liten kvit bil.

– Vatikanet pressekontor stadfestar at paven drog til den russiske ambassaden til Vatikanet, for å tydeleg uttrykkje si bekymring over krigen. Han var der i litt over ein halvtime, seier Bruni.

Paven har tidlegare teke til orde for dialog om å få slutt på konflikten, og har bede truande om å ha neste onsdag som ein faste- og bønnedag for fred i Ukraina.

AP har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå den russiske ambassadøren.

(©NPK)