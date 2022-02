Norske kommunar har heist det ukrainske flagget

utenriks

Det ukrainske flagget er mellom anna heist ved det gamle rådhuset i Bergen, skriv NRK. Noko sånt har kommunen aldri gjort før.

– Dette er først og fremst ei symbolsk handling, og vi føler at vi skulle gjort mykje meir. Men dette er gjort for å vise at vi er på lag med folk frå Ukraina i Bergen, seier byrådsleiar Roger Valhammer, som også fortel at kommunen er klare for å ta imot flyktningar dersom den blir beden om det.

Også i Drammen var flagga heist fredag morgon, ifølgje Drammens Tidende. Stavanger kommune gjorde det same torsdag. Same kveld var òg Oslo rådhus lyssett i fargane til det ukrainske flagget.

– Vi gjer dette som ei lita, men symbolsk handling i solidaritet med folket i Ukraina, sa byrådsleiar Raymond Johansen til NTB torsdag.

(©NPK)