Nato utplasserer delar av reaksjonsstyrken NRF i Aust-Europa

– Det som har endra seg dei siste dagane er at det er ein fullskala invasjon av ein partnar. Dette er den mest alvorlege tryggingskrisa vi har stått overfor på fleire tiår. Det er derfor vi har reaksjonsstyrken og det er derfor vi utplasserer han for å hindre misforståingar og gjere det klart at vi vil forsvare alle våre allierte, seier Stoltenberg under eit pressemøte i Brussel fredag kveld.

Han la til at det dreier seg om fleire tusen soldatar, over hundre fly og skip som er utplasserte på over tretti ulike stader.

– Dette er den mest alvorlege tryggingssituasjonen vi har hatt i Europa på fleire tiår, derfor gjer vi dette. Vi må gjere det vi kan for å verne Nato-territorium og våre allierte, seier Stoltenberg.

– Vi snakkar om tusenvis av troppar, vi snakkar om luft og maritime kapasitetar. Vi har mange fly som opererer i den austlege delen av alliansen. Fleire allierte har allereie sendt styrkar til reaksjonsstyrken. Desse vil bli sende til den austlege delen av alliansen, seier Stoltenberg.

Han understrekar at Natos hurtigstyrke, som er på rundt 5.000 soldatar, er blant dei som blir utplasserte. Stoltenberg understrekar at Nato ikkje ønskjer å provosere til konflikt, men derimot unngå det.