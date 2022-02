Lavrov: – Ingen skal okkupere Ukraina

utenriks

– Ingen skal okkupere Ukraina. Vi er interesserte i at det ukrainske folket skal vere sjølvstendige, og ha ei regjering som representerer heile mangfaldet i befolkninga, seier Lavrov.

Utsegnene kom idet russiske styrkar nærma seg Ukrainas hovudstad Kyiv.

Lavrov trefte tidlegare fredag viseutanriksminister Sergej Peresada frå den sjølvutnemnde Donetsk-republikken og utanriksminister Vladislav Deinego frå Luhansk-republikken.

Russland kallar framleis invasjonen ein «militæroperasjon», ikkje ein krig. Lavrov gjentok den offisielle linja om at angrepet er nødvendig for å frigjere separatistrepublikkane frå undertrykking frå ukrainsk hald.

Ifølgje nyheitsbyrået Interfax seier Lavrov at befolkninga i opprørsområda hadde vorte utsette for artilleriangrep frå Ukraina. Han gjentok òg ei grunnlaus skulding om at Ukraina gjennomførte eit folkemord i desse områda, og sa at Russland ville presentere bevis på dette for FN.

Ukraina og Vesten seier på si side at skuldingane er propaganda som blir brukt for å skape ei grunngiving for invasjonen.

