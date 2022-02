Kraftige eksplosjonar i Kyiv

utenriks

Både CNN og The Guardian melder at det vart høyrt to kraftige eksplosjonar i sentrum av byen litt før klokka 5 natt til fredag. Seinare melde CNN om tre eksplosjonar til.

Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba skriv på Twitter at det er snakk om eit russisk angrep.

– Forferdeleg russiske rakettangrep mot Kyiv. Førre gong hovudstaden vår opplevde noko som dette, var i 1941, då den vart angripen av Nazi-Tyskland, tvitrar Kuleba.

– Ukraina kjempa mot den vondskapen og kjem til å kjempe mot denne. Stans Putin. Isoler Russland, heiter det vidare.

Stadfestar rakettangrep

– Angrep mot Kyiv med kryssarrakettar og langtrekkjande, ballistiske rakettar er nettopp gjenopptekne, melder rådgivar Anton Herasjenko i innanriksdepartementet på Telegram.

Herasjenko har òg delt bilete av ei bustadblokk på austbreidda av Dnjepr-elva som har fått betydelege skadar og står i brann.

Det er uklart om det har samanheng med angrepet, men vrakrestar frå ein rakett fall ned i området, og tre personar vart skadde.

Også Ukrainas tidlegare ambassadør i Austerrike, Oleksandr Stjerba, seier at han høyrde to kraftige smell i halv 5-tida lokal tid.

Ein video som er lagt ut, viser ei eldkule over byen etter det som truleg var eit russisk rakettangrep.

Andre kjelder seier at to russiske rakettar vart skotne ned av ukrainsk luftvernild, medan Herasjenko seier at eit russisk fly er skote ned.

Portforbod

Styresmaktene innførte portforbod torsdag kveld, men T-banestasjonane i byen var opne så folk kunne søkje tilflukt.

Russiske bakkestyrkar med stridsvogner nærmar seg Kyivs forstader frå tre kantar og er fredag rundt 30 kilometer frå byen etter flyangrep mot sentrumet i byen og militære installasjonar rundt.

President Volodymyr Zelenskyj, som er eit på hemmeleg stad i byen, seier at ukrainske styrkar har klart å stoppe den russiske framrykkinga fleire stader.

Det øydelagde atomkraftverket Tsjernobyl, 13 mil frå Kyiv, er òg okkupert av russiske styrkar.

Zelenskyj seier at russiske sabotasjegrupper har komme til Kyiv, og han ber folk vere på vakt.

