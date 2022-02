Jagland: Rett å suspendere Russland frå Europarådet

utenriks

Etter annekteringa av Krim i 2014 vart Russland fråteke stemmeretten i Europarådet, men i 2019 fekk landet den tilbake. Dette var den siste delen av Europarådets sanksjonar mot Russland som følgje av annekteringa av Krim.

Dåverande leiar av Europarådet, Thorbjørn Jagland, la då vekt på behovet for å få Russland tilbake i Europarådets fold for fullt igjen.

Fredag vedtok ministerkomiteen til rådet å suspendere Russland.

Jagland rådsspurt

Jagland seier til NTB at det no er rett å suspendere Russland.

– Eg vart rådsspurt av nokon om dette på førehand og sa at suspensjon er det einaste rette i denne situasjonen, seier Jagland.

Han påpeikar at Russland aldri vart suspendert etter annekteringa av Krim.

– President Macron og president Niinistö, som hadde formannsvervet i Ministerkomiteen, var samd med meg i at dette måtte avsluttast. Parlamentarikarforsamlinga har til oppgåve å velje dommarar til Menneskerettsdomstolen, og ein kan ikkje sjå bort frå eit medlemsland frå å velje dommarar og samtidig krevje at ein skal respektere dommane, seier Jagland no om avgjerda om å ta Russland tilbake som fullverdig medlem i 2019.

Heile Europa er med

Europarådet er ein mellomstatleg organisasjon med 47 medlemsstatar. Den viktigaste oppgåva er å verne om menneskerettane, demokrati og rettsstatsprinsipp i Europa.

Alle dei europeiske landa med unntak av Kviterussland og Kosovo er medlemmer av rådet.

Etter at Russland vart utestengde i 2014, slutta dei å betale kontingent.