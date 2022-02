Italia ber EU organisere felles gasslager

utenriks

Draghi seier til den italienske nasjonalforsamlinga at Italia vil leggje press på Brussel for å få i stand fellast lagring av gass. På den måten håpar han å gjere Europa betre rusta for framtidige kriser.

– Vi håpar at denne krisa endeleg vil føre til positiv respons i denne saka, seier Draghi.

Italia har klart seg rimeleg bra gjennom vinteren. Gasslagera i landet var fylte til 90 prosent av full kapasitet i oktober.

Draghi har dei siste åra kritisert at Italia er avhengig av russisk gass. Ifølgje statsministeren får landet dekt 45 prosent av gassbehovet sitt frå Russland.

Italia prøver no å diversifisere ved å kjøpe gass frå mellom anna Aserbajdsjan, Libya og USA. Styresmaktene i landet vurderer òg å ta opp att produksjon av kolkraft.

