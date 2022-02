FN fryktar at fleire millionar vil flykte frå Ukraina

utenriks

Frykta er at dette scenarioet kan bli røyndom viss krigshandlingane i Ukraina held fram med å eskalere.

Allereie har fleire tusen ukrainarar kryssa grensene til Polen, Moldova, Slovakia og også Russland. Ein talsmann for UNHCR sa fredag at dei står klare til å hjelpe dei som flyktar.

Også FNs barnefond Unicef styrkjer nærværet sitt i Moldova, Romania og Polen, i tillegg til Ungarn og Slovenia. Tilfluktsstader for kvinner og barn blir sette opp langs fluktrutene.

Så langt har FN fått meldingar om 25 drepne sivilpersonar og over hundre såra i Ukraina etter at Russland starta invasjonen. Det er grunn til å tru at dei reelle tala kan vere langt høgare.

(©NPK)