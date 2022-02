Den kinesiske presidenten oppmodar Putin til å forhandle

utenriks

Fredag snakka Xi og Putin på telefon, og den kinesiske presidenten påpeika under samtalen at «situasjonen i Øst-Ukraina har endret seg raskt» og at «Kina støtter Russland og Ukraina i forsøkene på å løse spørsmålet gjennom forhandlinger», heiter det i eit referat frå samtalen, gjengitt av den statlege kinesiske kringkastaren CCTV.

Xi understreka vidare viktigheita av «å ta farvel med den kalde krigens mentalitet, legge vekt på og respektere alle lands rimelige sikkerhetshensyn og komme fram til en balansert, effektiv og bærekraftig europeisk sikkerhetsmekanisme gjennom forhandlinger».

Kina er villige til å samarbeide med alle partar for å få i stand eit slikt nytt tryggingskonsept, sa Xi.

Putin forklarte under samtalen kvifor Russland fann det nødvendig å innleie det han omtaler som ein «militær operasjon» i nabolandet og grunngav ifølgje CCTV dette med at Nato og USA «lenge har ignorert Russlands rimelige sikkerhetsbekymringer».

Han sa òg at Russland er villige til å halde samtalar «på høyt nivå» med Ukraina.

(©NPK)