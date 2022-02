Biden utnemner historisk ny høgsterettsdommar

utenriks

Det kvite hus stadfesta fredag at Jackson blir utnemnt, slik fleire medium hadde meldt litt tidlegare på dagen.

51-åringen kjem frå ei stilling som dommar i ein føderal ankedomstol. I dag er det éin annan høgsterettsdommar i USA med afrikansk-amerikansk bakgrunn, Clarence Thomas.

Joe Biden har hatt eit klart mål om å utnemne ein svart kvinneleg høgsterettsdommar og lova dette i valkampen i 2020. Jackson må godkjennast av Senatet, der Demokratane har eit knappast mogleg fleirtal.

Ledig stilling

Sjølv om høgsterettsdommarane formelt sett er politisk nøytrale, blir dei fleste rekna som anten konservative eller liberale. Éi stilling er no ledig sidan Stephen Breyer (83) har varsla at han pensjonerer seg.

Både Breyer og Jackson blir rekna som liberale, og utnemninga av henne vil derfor ikkje endre den politiske samansetninga av domstolen.

Jackson blir den sjette kvinna som har vorte utnemnd som amerikansk høgsterettsdommar. Den siste tida har ho vore rekna som favoritt til å etterfølgje Breyer.

Konservativt fleirtal

Då Donald Trump var president, fekk han moglegheit til å utnemne heile tre høgsterettsdommarar. Dermed sørgde han for at domstolen fekk eit solid konservativt fleirtal.

Dette har ført til at USAs abortmotstandarar no har vind i segla, og fleire delstatar har innført strengare abortlover. Fleirtalet i Høgsterett har signalisert at dei kan komme til å godta ei innskrenking av abortrettane i delstatar som ønskjer det.

Denne betente striden blir mest sannsynleg ikkje påverka av utnemninga av Jackson. For Joe Biden er svarte amerikanarar ei viktig veljargruppe, og han håpar truleg at utnemninga vil vere populær i denne delen av befolkninga og vise at han kan oppfylle valløfte.

(©NPK)