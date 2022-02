Analytikarar og embetsfolk: Invasjonen viser kor isolert Putin er

utenriks

Enkelte vestlege statsleiarar, blant dei Frankrikes president Emmanuel Macron, har tidlegare prøvd å behandle Putin som ein påliteleg, men utfordrande, forhandlingspartnar.

Men alle førestillingar om at Putin handlar rasjonelt, har gått rett ut vindauget etter at han måndag anerkjende dei ukrainske utbrytarregionane Luhansk og Donetsk som sjølvstendige statar og haldt ein svært oppsiktsvekkjande og intens tale, der han sådde tvil om Ukrainas rett til å eksistere som stat.

Berre nokre timar tidlegare hadde han ifølgje Frankrike forplikta seg til å prøve å finne ei diplomatisk løysing i ein telefonsamtale med Macron.

Ein annan mann

Ein tenesteperson ved det franske presidentpalasset, som ønskjer å vere anonym, seier at Putins tale om Ukraina blanda saman «rigide og paranoide idear» som likna inntrykket Macron hadde fått i det fem timar lange møtet med Putin bak lukka dører tidlegare i februar.

– Den Putin som Macron møtte i Kreml, er ikkje den same som han møtte i desember 2019. Det han såg i Kreml, var ein Putin som var meir rigid og isolert, seier tenestepersonen.

Dei to presidentane møttest sist på eit møte om Ukraina i Paris i 2019. Tidlegare same år tok Macron imot Putin til samtalar på sommarresidensen sin ved Middelhavet i eit forsøk på å engasjere Moskva. Der møtte ein smilande Putin opp med ein bukett blomstrar til Macrons kone Brigitte.

«Full tonto»

Bileta frå den gongen står i grell kontrast til Putins framferd denne veka. I talen på måndag skulda han feilaktig Ukraina for å prøve å skaffe seg atomvåpen, og sa at «regimet i Kyiv» vil vere ansvarlege for kampane.

– Det var ein ekstremt valdeleg analyse, paranoid og med vrangførestillingar … med mange historiske løgner, sa Frankrikes europaminister Clement Beaune.

I ein samtale med soldatar som vart fanga opp på kamera, sa Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace denne veka at Putin har vorte «full tonto», på norsk omtrent det same som «helt idiot», og at den russiske presidenten er ein mann utan venner og utan alliansar.

Stram regi

Talen på måndag vart send på TV etter eit stramt koreografert møte i Russlands tryggingsråd, der rundt eit tjuetals tenestepersonar deltok.

Dei sat i stive stoler rundt 20 meter unna Putin, som følgde med bak eit skrivebord medan dei gav samtykke til anerkjenninga av Luhansk og Donetsk.

I ein særleg pussig augneblink, audmjuka Putin Sergej Narysjkin, den mektige sjefen for den russiske utanlandsetterretninga, då Narysjkin stamma og mumla.

– Snakk tydeleg! Sergej! Ja eller nei, spurde Putin medan han utolmodig tromma på bordet med hendene.

Narysjkin såg ut til å samle seg, før han glapp og sa at dei to regionane bør bli del av Russland.

– Vi snakkar ikkje om det eller diskuterer det, lo Putin hånleg.

– Vi snakkar om å anerkjenne sjølvstendet eller ikkje!

Ein annan skurrande detalj som enkelte har merka seg, er at klokkene til forsvarsminister Sergej Shpogu og utanriksminister Sergej Lavrov viste ei anna tid enn det klokka skulle vere under det etter seiande direktesende opptrinnet.

Ideologi over pragmatisme?

Den franske forfattaren Michel Eltchaninoff, som har skrive boka «Inside the Mind of Vladimir Putin» seier at medan Putin har gitt uttrykk for idear som dei i talen og i det koreograferte møtet tidlegare, har det vore ei urovekkjande endring i korleis han legg dei fram.

– Denne noko sadistiske, audmjukande iscenesetjinga hadde ein utruleg effekt, seier Eltchaninoff.

Ifølgje han er Putin bestemt på å «vise at det er han åleine som bestemmer», og at det heile nesten kan sjåast som ein referanse til korleis makt vart representert i Sovjetunionen under Josef Stalin.

Ifølgje Eltchaninoff bryt Putin med røyndommen for å vere tru mot sin eigen ideologi.

– Vi har alltid sagt at han er ein pragmatisk leiar, og ein god taktikar. Vil han ofre pragmatismen for ideologien sin? Det er mogleg. Han ser i det minste ut til å vere klar til å gå til krig, seier han.

Russiske Tatjana Stanovaja, som grunnla det politiske analysesenteret R. Politik og er stipendiat ved den Moskva-baserte tankesmia Carnegie Moscow Center, spår mørke tider i vente.

– I dag er dagen Vladimir Putin gjekk over til den mørke sida av historia, skreiv ho på Telegram etter talen.

– Dette er byrjinga på slutten av regimet hans, som no berre kan stole på bajonettane, heitte det vidare.

