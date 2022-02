Slik blir EUs sanksjonspakke

utenriks

Torsdag kveld samlast stats- og regjeringssjefane i EU til eit hasteinnkalla toppmøte i Brussel.

Der er det venta at dei vil gi politisk tilslutning til det EU sjølv omtaler som «massive» sanksjonar mot Russland som svar på invasjonen av Ukraina.

Sanksjonane vil deretter bli formelt vedtekne og tre i kraft fredag.

– Vi koordinerer tett med partnarane våre og allierte – USA, Storbritannia, Canada og Noreg, men også til dømes Japan og Australia, sa EU-kommisjonens sjef Ursula von der Leyen då ho møtte pressa saman med EU-president Charles Michel og Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har stadfesta at Noreg kjem til å slutte seg til EUs sanksjonar.

Økonomiske sanksjonar

Sanksjonspakken vil ifølgje von der Leyen innehalde økonomiske tiltak som sterkt vil avgrense Russland tilgang til kapitalmarknadene.

– Desse sanksjonane vil svekkje Russlands økonomiske vekst, auke lånekostnadene, auke inflasjonen, auke kapitalflukta og gradvis svekkje industrien i landet, sa ho på pressekonferansen med Michel og Stoltenberg.

I tillegg vil EU prøve å strupe Russlands tilgang til høgteknologi og programvare.

– Tiltaka våre vil svekkje Russlands teknologiske posisjon på akkurat dei nøkkelområda som eliten tener mest pengar på, åtvara von der Leyen.

Usemje om Swift

Det har likevel ikkje vore full semje internt i EU om sanksjonane.

Eit spørsmål som har splitta medlemslanda, er om Russland skal stengjast ute frå det internasjonale betalingssystemet Swift. Dette ser ikkje ut til å liggje på bordet frå EUs side no.

Det har fleire årsaker, forklarer ein EU-diplomat som uttaler seg på vilkår av anonymitet. Det eine er at utestenging av Russland frå Swift òg vil få negative konsekvensar for fleire EU-land. Det andre er at det er usemje om kor effektivt eit slikt tiltak vil vere.

– Det betyr ikkje at Swift er umogleg, seier diplomatkjelda.

– Men akkurat no sest ikkje Swift på som noko som ville hatt stor effekt.

Vil ramme oligarkar

Ifølgje diplomatkjelda er det likevel klart at den russiske banksektoren vil bli hardt ramma av den pakken EU-landa no er samde om.

Kjelda seier det òg vil bli innført tiltak som vil gjere det vanskeleg for industrien å få tak i reservedelar, noko som på sikt kan bli lammande for russisk produksjon.

Samtidig legg EU opp til å listeføre oligarkar og andre sentrale personar i krinsen rundt Kreml og Russlands president Vladimir Putin.

Desse personane kan mellom anna få innreiseforbod.

Sanksjonslistene kan òg bli utvida på eit seinare tidspunkt, i tillegg til at EU har byrja å jobbe med eit separat sett med sanksjonar retta mot Kviterussland.

Russland vil svare

Russland gjer det for sin del klart at landet kjem til å svare på «uvennlege» steg frå EU.

«I samsvar med gjensidighetsprinsippet, som er grunnleggjande for folkeretten, vil vi treffe tøffe gjengjeldelsestiltak», skriv utanriksdepartementet i Moskva i ei fråsegn torsdag.

Ifølgje EU-diplomaten er dette som venta.

– Vi førebur oss på motsanksjonar. Vi førebur oss på flyktningar. Vi førebur oss på energisida, og har gjort det i vekevis. Dette arbeidet går føre seg.

