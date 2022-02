Russlands angrep på Ukraina sjokkerer verda

utenriks

Angrepet mot Ukraina vart kunngjort av Russlands president Vladimir Putin natt til torsdag, i ein ny TV-send tale.

Han omtalte det som ein «militæroperasjon». Presidenten hevda det var svar på truslar som har komme frå Ukraina, og sa at angrepa berre var retta mot militære mål. Han trua òg land som prøver å gripe inn, med «konsekvensar du aldri har sett».

Uttalen blir tolka som ein referanse til Russlands atomvåpenarsenal, skriv AP.

Russlands FN-ambassadør sa militæraksjonen var retta mot «juntaen som styrer» i Kyiv, med tilvising til den folkevalde presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Full skala

Kort tid etter kom meldingane om at eksplosjonar var høyrde i Kyiv, Kharkiv og andre ukrainske byar. Den ukrainske regjeringa seier det er snakk om «krig i full skala». Ukrainske styrkar har meldt om at stridsvogner har teke seg over grensa, og at ein militær flybase like utanfor Kyiv skal ha vorte angripen med helikopter. Det skal vere teke i bruk kryssarrakettar.

Journalistar i landet melder om nedslag og eksplosjonar.

Sirener vart utløyste i den ukrainske hovudstaden, folk samla seg på jernbanestasjonane, og det oppstod lange bilkøar då folk prøvde å komme seg ut av byen.

Ukrainas naboland fryktar ein stor flyktningstraum og gjer seg klar til å ta imot ukrainarar som blir fordrivne frå heimlandet.

Uoversiktleg

Situasjonen på bakken er uoversiktleg, torsdag ettermiddag var han framleis vanskeleg å tolke. Mykje tyder på at ukrainske styrkar er på vikande front i møtet med ein godt utstyrt fiende som allereie har skaffa seg herredømme i lufta.

Dødstala er uavklarte og har så langt ikkje late seg stadfeste frå uavhengig hald:

Minst 18 menneske skal vere drepne i rakettangrep mot landsbyen Lipetskoye i Odesa-regionen, melder Sky News og ei ukrainsk nettavis med tilvising til lokale styresmakter.

Ordføraren i byen Brovary, nær Kyiv, seier seks menneske er drepne i byen.

Tidlegare torsdag melde ein rådgivar for Zelenskyj at 40 ukrainske soldatar var drepne i kampar hittil.

Sjokk

Sjokkerte verdsleiarar reagerer skarpt på angrepet. Mange av dei har heilt fram til det siste vore engasjerte i ein omfattande diplomatisk innsats for å prøve å løyse konflikten på fredeleg vis og hindre ein stor invasjon.

– Ein mørk dag for Europa, seier Tysklands statsminister Olaf Scholz.

EUs leiarar Ursula von der Leyen og Charles Michel la ut ein felles uttale på Twitter.

– I desse mørke timane går våre tankar til Ukraina og dei uskuldige kvinnene, mennene og barna som står overfor dette uprovoserte angrepet og som fryktar for liva sine, skriv dei to.

USAs president Joe Biden fordømde det han kalla «uprovoserte og urettelege angrep utførte av russiske styrkar».

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) heldt pressekonferanse om situasjonen torsdag ettermiddag.

– Sivile søkjer til bomberom, og folk hamstrar mat og bensin, eller legg på flukt. Det vi ser, er sterke bilete. Vi må vere førebudde på at vi vil sjå øydelegging, liding og naud på kontinentet vårt i vår tid, sa han.

Straffetiltak

Nye koordinerte sanksjonar mot Russland og dei opprørarkontrollerte områda aust i Ukraina kom på plass allereie tysdag etter at Putin dagen før anerkjende Luhansk og Donetsk som sjølvstendige statar.

No er nye straffetiltak på gang. EUs leiarar samlast klokka 20 til eit hasteinnkalla toppmøte.

– Vi skal presentere ein pakke med massive og målretta sanksjonar til EUs leiarar for godkjenning, sa EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen i forkant.

Ifølgje henne er det snakk om å «ramme strategiske sektorar i den russiske økonomien ved å stengje tilgang til teknologi og marknader som er viktige for Russland».

USA, Storbritannia, Canada, Japan og Australia koordinerer sanksjonane sine med EU, ifølgje von der Leyen.

Kor langt dei vil gå, står att å sjå. Det har mellom anna vore nemnt at Russland kan komme til å bli utestengde frå det internasjonale transaksjonssystemet SWIFT, noko som vil gjere dei fleste banktransaksjonar med landet umogleg.

Ifølgje EU-kjelder som Reuters har snakka med, er likevel det lite sannsynleg.

Kina har på si side gitt uttrykk for forståing for Russland og har så langt unngått å kritisere angrepet. Det kan føre til at dei vestlege sanksjonane blir mindre effektive.

Aukar beredskapen

Etter det russiske angrepet har Nato trappa opp beredskapen og kalla inn til digitalt toppmøte fredag.

– Vi utplasserer ytterlegare defensive lands- og luftstyrkar i den austlege delen av alliansen, i tillegg til ytterlegare maritime styrkar. Vi har auka beredskapen til styrkane våre for å reagere på alle nødvendige situasjonar, skriv Nato i ei fråsegn.

Alliansen omtaler det russiske angrepet på Ukraina som uretteleg og uprovosert og kallar det eit alvorleg brot på folkeretten.

– Freden på kontinentet vårt har vorte knust. Vi har no krig i Europa i eit omfang vi trudde høyrde historia til, seier generalsekretæren til alliansen Jens Stoltenberg.

– Dette set tallause sivile liv i fare. Det er angrep frå fleire hald som er målretta mot militær infrastruktur og urbane strøk, seier Nato-sjefen. Ifølgje han bruker Vladimir Putin no våpenmakt for å skrive om historia.

Nato vil gjere det som er nødvendig for å verne forsvarsalliansen, understrekar Stoltenberg.

