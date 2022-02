Nordmann prøver å komme seg ut av Ukraina: – Det er ganske absurd her

utenriks

– Det var ei ganske absurd kjensle i dag tidleg. Trass i kraftige smell, verka det roleg i gatene. Folk stod og venta på bussen som normalt. Situasjonen verkar som om han blir heile tida forverra, skriv Tranøy i ei melding til NTB.

Han var i ein bil i Kharkiv då NTB fekk kontakt med han. Målet var å komme seg ut av Ukraina, anten til Romania eller til Polen. Tranøy var tidlegare torsdag på veg til Kyiv der han hadde billett på eit fly til Oslo.

– På toget fekk eg melding om at flyet var innstilt, så eg hoppa av mellom Kyiv og Kharkiv då det ikkje verka fornuftig å reise til Kyiv no som også ambassaden er stengd, seier Tranøy.

Krigshandlingane har komme tett på.

– Eg vakna klokka 5 i natt av kraftige smell. Dei to eg er i bilen med, kan fortelje at dei såg rakettane. Dei bur nokre hundre meter frå meg, seier Tranøy.

– På vegen no ser vi stadig fleire militære sjekkpunkt bli sette opp. Dei fleste minibankar i dei små byane er tomme for pengar, og i bankane kan ein berre ta ut 3.000 uah (1.000 nok). Det er store køar på bensinstasjonane. Det heile skjer så fort her, seier Tranøy.

