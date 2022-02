Fleire arresterte i russiske demonstrasjonar mot Ukraina-krigen

utenriks

Opprørspoliti på Pusjkin-plassen sentralt i Moskva arresterte fleire titals menneske, medan rundt 20 vart arresterte i St. Petersburg, melder nyheitsbyrået AFPs fotografar på staden.

Russiske styresmakter hadde på førehand rykt ut og åtvara innbyggjarane sine mot å delta i slike demonstrasjonar.

Etterforskingskomiteen, ein etat som etterforskar omfattande kriminalitet, åtvara russarane om at å delta i ikkje-godkjente protestar relatert til den «spente utanrikspolitiske situasjonen», kunne føre til straffeforfølging.

Det var ein respons på fleire meldingar i sosiale medium som tok til orde for å demonstrere mot Vladimir Putins avgjerd om å angripe Ukraina.

– Ein bør vere klar over dei negative juridiske konsekvensane slike handlingar vil medføre, i form av straffeforfølging, heitte det i ei fråsegn frå komiteen.

Det russiske innanriksdepartementet sa på si side at dei vil ta «alle nødvendige grep for å sikre offentleg ro og orden».

Russland har strenge lover for demonstrasjonar og protestar, som ofte endar i massearrestasjonar. The Guardian har snakka med nokre av dei som likevel har valt å demonstrere.

– Eg er flau over landet mitt. For å vere ærleg med deg, er eg tom for ord. Krig er alltid skummelt. Vi vil ikkje ha dette, seier den 30 år gamle læraren Nikita Golubev til avisa.

