Ukraina-krisa skaper frykt i Taiwan

utenriks

President Tsai Ing-wen fryktar nemleg at «ytre krefter» kan utnytte Ukraina-krisa til å påverke moralen i landet.

Tsai understreka at Taiwans situasjon er svært ulik Ukrainas, men uttalte samtidig at landet må vakte seg vel mot informasjonskrigføring og falsk informasjon for å vere i stand til å halde oppe den sosiale og økonomiske stabiliteten i landet.

Ho nemnde ikkje Kina spesifikt, men Kina er Taiwans største militære trussel.

Heilt sidan ho kom til makta i 2016 har Kina trappa opp militære øvingar retta inn mot Taiwan, og dessutan auka det diplomatiske presset. Kina reknar Taiwan som ein del av territoriet sitt, medan den noverande presidenten på øya reknar Taiwan som ein sjølvstendig nasjon.

(©NPK)