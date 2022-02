utenriks

Det skjer dagen etter at Zelenskyj gjorde det klart at han framleis ønskjer å gå diplomatiske vegar for å løyse krisa. Han understreka likevel samtidig at Ukraina ikkje kjem til å gi frå seg territorium til Russland.

Det fremste målet er å sikre suvereniteten i landet og territorielle integritet, uttalte den ukrainske presidenten, som har ønskt vestlege sanksjonar mot Russland velkommen.

Zelenskyj såg tysdag heilt bort frå ei full mobilisering.

