USAs utanriksminister avlyser møte med Lavrov i Genève

utenriks

Møtet skulle finne stad torsdag, men Blinken seier det ikkje lenger er logisk etter den siste utviklinga i Ukraina-krisa.

– No som vi ser at invasjonen er i gang, og Russland har gjort klart at dei fullt ut avviser diplomatiet, er det ikkje noko poeng i å gå vidare med planane om møtet, seier Blinken.

Måndag anerkjende Russland dei to utbrytarrepublikkane aust i Ukraina som sjølvstendige statar. President Vladimir Putin varsla òg utplassering av «fredsbevarande styrkar», og tysdag gav russiske folkevalde klarsignal for at russiske styrkar kan bruke militærmakt utanfor Russlands grenser.

Lavrov og Blinken skulle etter planen førebu eit mogleg toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin, men Det kvite hus sa tysdag kveld at dette er uaktuelt så lenge Russland held fram med å eskalere situasjonen i Ukraina.

– Vi kjem aldri til å lukke døra heilt for diplomati, sa pressetalskvinne Jen Psaki i Det kvite hus ifølgje nyheitsbyrået DPA, men ho understreka vidare at Moskva førstmå legge om kursen.