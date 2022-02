Støre uroleg for opprustingsspiral i Aust-Europa

utenriks

Støre seier til NTB at han lenge har vore bekymra for ein opprustingsspiral i aust.

– Det har vore for lite framgang og tvert imot stillstand på nedrustingssida, seier statsministeren, som tysdag og onsdag er på besøk i Brussel saman med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Noregsbesøket blir i stor grad overskygd av den eskalerande situasjonen i Ukraina, der Russland har varsla at det vil bli sende styrkar inn i Aust-Ukraina.

Tysdag gav òg den russiske nasjonalforsamlinga grønt lys til å bruke militær makt utanfor Russland.

Behov for nedrusting

Støre meiner situasjonen i Ukraina illustrerer behovet for å gjere meir på nedrusting og tillitskapande arbeid i Europa – i tillegg til måten land gjennomfører øvingar og militær aktivitet nær andre land.

– På alle desse områda har Europa erfaringar og alternativ å velje mellom framfor det som no skjer, seier Støre.

Han meiner Russlands opptrapping stiller Europa overfor ein ny situasjon.

– Det er ein ny normal at ein vil ha endra politiske rammevilkår basert på ei veldig militær oppbygging. Det er ikkje noko Europa har sett i nyare tid.

Vil vareta naboskapet

Støre har varsla at Noreg kjem til å stille seg bak EUs sanksjonspakke mot Russland. Samtidig understrekar han behovet for å vareta naboskapet med Russland.

– Det har Noreg erfaring med. Vi har eit langsiktig naboforhold å vareta som skal vere føreseieleg og attkjennande, seier Støre.

Han viser til at Noreg etter planen skal møte Russland, Finland og Sverige på Kirkeneskonferansen onsdag, og at Noreg i år er vertskap for Nato-øvinga Cold Response.

– Det å vere auge og øyre i nord handlar om å følgje med på det som skjer, seier Støre.

Auka nærvær i aust

Medan Støre er oppteken av nedrusting og godt naboskap, snakkar ein i Nato-krinsar om behovet for å styrkje nærværet i Aust-Europa.

Etter det NTB kjenner til, kjem Nato framover til å diskutere behovet for ein markant auke av basisoppsettet på den austlege flanken.

Støre er tydeleg på at Noreg vil jobbe for at Nato framleis skal vere defensivt orientert.

– Nato er ein forsvarsallianse, som skal ta vare på tryggleiken til medlemslanda sine. Noreg vil bidra til at det blir ein kvalitet som gjeld òg no, at medlemslanda har tryggleik.

– Det er ikkje eit angrepsperspektiv i noko av det Nato legg opp til, det er eit forsvarsperspektiv.

– Ikkje berre ein tale

Samtidig meiner Støre det er all grunn til å ta fråsegnene frå Russlands president Vladimir Putin på alvor.

I ein TV-send tale tysdag hevda Putin mellom anna at Ukraina i sin heilskap vart skapt av Sovjetunionen og påstod at Ukraina kan komme til å utvikle atomvåpen.

– Det er ikkje nok å seie at det berre er ein tale. Vi må leggje til grunn at det kan vere ein tale som kan følgjast opp av handling, seier Støre.

(©NPK)