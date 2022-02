Støre søkjer strategisk partnarskap med EU

utenriks

Det var ein sterkt redusert norsk delegasjon som tysdag kveld kom til EUs regnfulle hovudstad.

Opphavleg skulle statsministeren ha med seg tre statsrådar – klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Sistnemnde måtte avlyse allereie førre veke då ho testa positivt for koronaviruset. Så fall òg Vestre frå då testen slo positivt ut medan regjeringstroppen var på mellomlanding i Frankfurt.

Men sjukdomsforfallet betyr ikkje at ambisjonane blir senka. Tvert imot har statsministeren eit offensiv bodskap med seg til EU-toppane: EU vil ikkje klare den grøne given utan Noreg!

– Det vi ser, er at noko av det Noreg har å bidra med, passar med dei måla EU har sett seg for industri, seier Støre til NTB.

Eit fjerde bein

Håpet er at Noreg no skal få status som strategisk partnar for europearane når EUs såkalla grøne giv skal setjast ut i livet.

Den grøne given er ein stor pakke med reguleringar på klima og miljø.

Klima- og miljøministeren beskriv det strategiske partnarskapet som eit fjerde bein i klimasamarbeidet mellom Noreg og EU – der dei tre andre beina er EØS-avtalen, kvotemarknaden og avtalen om samarbeid innanfor dei sektorane som ligg utanfor kvotesystemet, som transport og jordbruk.

– Vi manglar det fjerde beinet når det gjeld den grøne given. No skal vi setje eit fjerde bein på den stolen, slik at den står støtt, seier Eide til NTB.

Seks samarbeidsområde

Så langt har regjeringa blinka seg ut seks område for samarbeidet:

* batteri

* hydrogen

* fangst og lagring av CO2, såkalla CCS

* karbonfritt stål

* karbonfritt aluminium

* sirkulærøkonomi

Støres håp er ei felles nordisk tilnærming på desse områda.

– Der har ikkje EU nokon betre partnar enn dei nordiske landa. Og det er der også Noreg bør vere, seier han.

Statsministeren meiner initiativet har vorte godt motteken på europeisk side.

– I tillegg til at vi er hyggjelege folk, så trur eg det er fordi vi faktisk har noko å bidra med.

Innanfor og utanfor

Men planen spring òg ut av ei bekymring. Dei siste åra har det nemleg vorte større forskjell på å vere med i EU og på å vere utanfor, som Noreg, påpeikar Eide. Håpet er at eit strategisk samarbeid skal sørgje for at Noreg ikkje hamnar på utsida på område der regjeringa meiner det er viktig å vere innanfor.

– Det handlar om å lage ei litt meir strategisk ramme rundt det, der vi er på innsida av det «vi»-et som EU snakkar om når dei snakkar om vi i Europa, seier klima- og miljøministeren til NTB.

Ifølgje han har EUs medlemsland dei siste åra vist at dei er meir villige enn før til å prioritere eigne bedrifter og lukke døra for utanforland som Noreg.

– Det kan ein meine mykje om, seier Eide.

– Men det er eit faktum at det er den vegen det går. Då må vi i større grad tenkje på kva det betyr for oss i Noreg. Vi er djupt integrert, men ikkje heilt med i den europeiske økonomien.

Protokoll 31

Nøyaktig korleis samarbeidet med EU skal forankrast, er framleis på tankestadiet. Men Eide ser for seg noko à la samarbeidet som vart inngått om klimakutt utanfor kvotesektoren. Dette vart lagt inn i protokollen til EØS-avtalen 31, som er ei ordning for frivillig samarbeid med EU.

Han er likevel klar på at partnarskapet skal festast til papir.

Støre meiner for sin del at det juridiske aspektet ikkje bør overdrivast.

– Det er ikkje snakk om å gi suverenitet eller knytte seg til noko vi ikkje har full kontroll over, seier han.

– Men det er ei viljeserklæring som er godt motteken.

(©NPK)