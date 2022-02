Støre åtvarar mot hol i EU-samarbeidet

utenriks

Vestager er EU-kommisjonens visepresident for digitalisering og konkurranse. Onsdag møtte ho statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som er i Brussel for mellom anna å diskutere Ukraina-krisa og EUs grøne giv.

Støre kallar møtet med Vestager opplysande og interessant.

– Vi kjenner på at det er ein dansk medlem av EU-kommisjonen som har ein sterk posisjon. Det er bra for oss. Vestager er tilgjengeleg for oss, lyttar og forstår måten vi diskuterer på, seier Støre.

Åtvaring frå Støre

I møtet med den danske visepresidenten tok Støre mellom anna opp det norske EØS-samarbeidet, som han meiner fungerer godt. Støre kjem likevel med ei åtvaring.

– Etter kvart som EU utviklar politikk for heile verdikjeder og heile pakkar, blir det meir komplisert når det gjeld korleis vi innarbeider det i EØS-avtalen.

– Noreg er del av den indre marknaden, men vi må passe på at det ikkje oppstår hol der Noreg ikkje er dekt av dei same rettane og pliktene, seier Støre.

EUs økosystem

Statsministeren understrekar at Noreg høyrer heime i EUs økonomiske økosystem.

– Noreg er del av det økosystemet. Derfor jobbar vi for at vi skal gjennomføre klimaforpliktingane med EU, og derfor er EU den naturlege partnaren vår når vi reagerer overfor Russland.

Etter møtet med Vestager skal Støre òg møte EU-rådets president Charles Michel, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og EU-kommissæren Frans Timmermans

(©NPK)