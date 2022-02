Produsentar av morsmjølkerstatning blir skulda for uetisk marknadsføring

utenriks

Ifølgje ein rapport som vart lagt fram onsdag, driv selskapa med misvisande og vitskapleg udokumenterte påstandar for å overtyde mødrer til å gi babyane morsmjølkerstatning i staden for morsmjølk.

Industrien omset for 55 milliardar dollar – nærare 500 milliardar kroner – ifølgje 2019-tal. Sjølv om delen mødrer som gir barna brystmjølk har auka dei siste 20 åra, har omsetninga til selskap som produserer morsmjølkerstatning nesten dobla seg i tilsvarande periode.

Ifølgje WHOs Nigel Rollins er det rundt seks store produsentar. Rollins viser til at selskapa har liknande praksis, men namngir ingen av dei.

Blant skuldingane er at selskap har infiltrert mødregrupper i sosiale medium for å marknadsføre morsmjølkerstatning, og dessutan at dei har gitt helsearbeidarar «tvilsam informasjon» på konferansar og i brosjyremateriell, noko som igjen vart gitt vidare til mødrer.

Påstandane som ifølgje rapporten er feilaktige, er at babyar søv lenger om dei får morsmjølkerstatning, at morsmjølk taper seg i kvalitet over tid og at visse produkt kan motverke allergiar.

Ifølgje WHO gir brystmjølk i dei første månadene av livet til babyen livslang gevinst i form av mellom anna redusert risiko for hjarte- og karsjukdommar, fedme og diabetes – i tillegg til at risikoen for brystkreft blir redusert.

Ein rapport frå 2020 viste at berre rundt 25 land i breitt omfang har teke i bruk etiske retningslinjer frå 1981 for marknadsføring av barnemat.

