Irland opnar for å opne massegraver ved mødreheimar

Aktivistar og slektningar har lenge kravd at hendingane ved heimen i bygda Tuam blir granska. Vinteren 2017 vart det avdekt ei umerka massegrav i ein gammal septiktank på området der Den katolske kyrkja tidlegare dreiv ein heim for ugifte mødrer og barna deira.

– Det som skjedde i Tuam, er ei stygg ripe i det nasjonale samvitet vårt. Eg lyttar til frustrasjonen over kvifor ikkje oppgravinga har skjedd enno, sa barneminister Roderic O'Gorman på ein pressekonferanse.

Ministeren seier at lovforslaget truleg vil bli vedteke innanfor nokre månader, og arbeidet kan byrje seinare i år eller i byrjinga av 2023.

Ein direktør skal utnemnast for å styre arbeidet, og eit DNA-program skal etablerast for at slektningar skal kunne finne igjen sine. Lovforslaget opnar for liknande tiltak andre stader i landet, der det er nødvendig.

– Det blir ein av dei mest komplekse kriminaltekniske oppgravingane nokosinne, ikkje berre i Irland, men i heile verda, seier O'Gorman.

I fjor vart ei seks år lang gransking avslutta, og konklusjonen var at 9.000 barn hadde døydd i statlege og katolske mødreheimar i Irland, og nokon var i drift så seint som i 1998. Statsminister Micheál Martin tilbaud ei offisiell unnskyldning i januar 2021 og kalla det ei «djup urettferd over generasjonar». Han innrømde òg at staten hadde svikta grovt.

Ein lokal historikar oppdaga i 2014 statistikk som viste at 796 barn, alt frå nyfødde til niåringar, døydde på heimen i Tuam mellom 1925 og 1961. Til saman var det 56.000 ugifte kvinner og 57.000 barn som var innom desse heimane innanfor 76 år.

