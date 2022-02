Deutsche Welle går rettens veg i Tyrkia

utenriks

Tyrkias kringkastingsstyresmakt (RTÜK) krev at alle utanlandske medium som har kontor i landet må søkje slik lisens, men Deutsche Welle går no rettens veg for å få gjort om dette.

– Lokale medium i Tyrkia er alt underlagt omfattande regulering, og no vil styresmaktene òg avgrense internasjonale mediums rapportering frå landet, seier Deutsche Welles direktør Peter Limbourg.

– Dette opnar for sensur. Vi motset oss dette og vil leggje saka fram for tyrkiske domstolar, seier han.

Voice of America blir òg ramma av det nye pålegget og varslar at dei òg går rettens veg for å få det gjort om.

