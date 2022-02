Ukrainas president åtvarar mot tragedie og ber om raske og kraftige sanksjonar mot Russland

utenriks

Zelenskyj møtte tysdag pressa saman med Estlands president Alar Karis etter eit møte. Ukrainas president sa at situasjonen no utviklar seg i lynrask fart, og at støtta til landet må komme fort.

– Per no er sanksjonar det viktigaste svaret. Kraftige sanksjonar kan påverke og roe ned situasjonen. Det første steget mot ei eskalering har allereie skjedd med Russlands handlingar, seier Zelenskyj.

– Ein stor tragedie kan skje, åtvara den ukrainske presidenten.

Zelenskyj ber mellom anna om at den omstridde gassleidningen Nord Stream 2, som skal frakte gass frå Russland til Tyskland, skal bli del av sanksjonsregimet. EU, som sit og vurderer sanksjonar tysdag, har tidlegare uttalt at gassleidningen kan bli del av sanksjonar.

Samtidig har USA gjort det klart at gassleidningen ikkje kan bli opna dersom Russland invaderer Ukraina.

Statsminister Olaf Scholz seier tysdag at Nord Stream 2-prosjektet blir stansa. Anonyme kjelder seier til DPA at godkjenninga av røyrleidninga blir lagd på is.

Den omstridde røyrleidninga er ferdigbygd, men ikkje sett i drift.

