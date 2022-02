Ukraina: Det kvite hus kallar russiske rørsler ein invasjon

utenriks

USAs president Joe Biden har tidlegare omtalt ein russisk invasjon av Ukraina som ei raud linje som vil utløyse omfattande sanksjonar mot Russland.

Det er uklart om russiske styrkar har bevega seg inn i Aust-Ukraina etter at Russlands president Vladimir Putin måndag anerkjende to opprørarkontrollerte ukrainske regionar som sjølvstendige statar.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa på ein pressekonferanse tysdag at dei russiske styrkane kom til Aust-Ukraina måndag. Kort tid etter opplyste likevel Støres kontor at det han meinte å seie var at Putin måndag varsla at dei ville sende styrkar inn i Aust-Ukraina, ikkje at dei faktisk alt hadde gjort det.

Fleire europeiske leiarar har likevel antyda at dette har skjedd, skriv AP.

– Ja, vi meiner at dette er byrjinga på ein invasjon, Russlands nyaste invasjon av Ukraina, sa Jon Finer, som er tryggingsrådgivar for president Joe Biden.

(©NPK)