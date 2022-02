Tyskland stansar godkjenning av gassrøyrleidning til Russland

utenriks

Tysdag sa statsminister Olaf Scholz at vurderinga av prosjektet blir lagt på is. Ein viktig analyse av forsyningstryggleiken blir trekt tilbake.

– Dette er det nødvendige administrative steget slik at det ikkje kan bli noka godkjenning av røyrleidningen. Og utan denne godkjenninga kan ikkje Nord Stream 2 blir sett i drift, sa Scholz, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Den omstridde røyrleidningen er ferdigbygd, men så langt ikkje sett i drift. Tidlegare har USA sagt at prosjektet vil bli stoppa viss Russland invaderer Ukraina.

Tyske styresmakter har inntil no vore mindre konkrete i utsegnene sine om Nord Stream 2, som går frå Russland til Tyskland langs havbotnen under Austersjøen.

Ny vurdering

Russland eksporterer frå før store mengder naturgass til EU via Polen og Ukraina. Medan Russland er den største eksportøren av gass til EU, ligg Noreg på andre plass.

Scholz seier det no må gjerast ei ny vurdering av forsyningstryggleiken knytt til Nord Stream 2, sett i lys av «det som har endra seg dei siste dagane».

Russlands president Vladimir Putin valde måndag å anerkjenne utbrytarrepublikkane i Aust-Ukraina som sjølvstendige land. Samtidig varsla han at russiske styrkar skal sendast til dei såkalla folkerepublikkane Luhansk og Donetsk.

Som ein reaksjon har EU varsla nye sanksjonar mot Russland tysdag ettermiddag. Scholz seier at det kan bli aktuelt med fleire tyske sanksjonar, og at Nord Stream 2-stansen handlar om å gjere noko konkret her og no.

Storpolitisk spel

Dei siste månadene har Russlands gasseksport vorte ei viktig brikke i det storpolitiske spelet om Ukraina.

Medan Russland tener store pengar på eksporten, er EU-land avhengige av gassen for å dekkje energiforbruket sitt. Begge partar har tilsynelatande prøvd å bruke gassen som eit pressmiddel.

Vestlege land har lenge trua med nye sanksjonar mot Russland viss landet invaderer Ukraina. I EU har det vore bekymring for at Russland i så fall kan svare med å strupe gasseksporten som i dag går føre seg via røyrleidningar på land.

I verste fall kan dette utløyse full energikrise og endå høgare prisar på naturgass og straum.

Noreg har ikkje kapasitet til å levere mykje meir naturgass. Derfor har EU, med støtte frå USA, jobba med å finne produsentar andre stader i verda som kan trappe opp leveransane sine.

EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen sa førre veke at unionen no har sikra seg tilgang på tilstrekkeleg gass i vinter – òg viss Russland skulle bremse eksporten sin.

Amerikansk motstand

Von der Leyen sa òg at det statlege russiske energiselskapet Gazprom allereie har bremsa leveransane sine til EU. Det er grunn til å tru at dette har skjedd av politiske årsaker, og fleire analytikarar meiner Russlands gass-brems bidrog til dei høge prisane på naturgass og straum i Europa i fjor haust.

Nord Stream 2 kunne bidrege til å auke gassforsyninga og dempe risikoen for høge energiprisar i Europa. Men USA har lenge vore bekymra for at gassrøyret vil gjere EU-landa altfor avhengige av Russland.

Tidlegare denne månaden sa president Joe Biden at han ville «få ein slutt» på prosjektet dersom Russland invaderte Ukraina. Også regjeringa i Ukraina har vore svært negativ til den nye røyrleidningen.

I kontrast til dei klare meldingane frå USA har Olaf Scholz inntil no late vere å true med å skrote Nord Stream 2. Men Tysklands utanriksminister Annalena Baerbock åtvara nyleg om at «alle moglegheiter er på bordet», også den omstridde gassrøyrleidningen.

– Fantastisk for Noreg

Blir Nord Stream 2 liggjande ubrukt i overskodeleg framtid, kan det bidra til høgare prisar på både gass og straum i Europa. Auka straumprisar kan òg forplante seg til Noreg.

Samtidig fører høge gassprisar til auka inntekter for Noreg som gasseksportør. Nupi-forskar Indra Øverland seier høge prisar er det vi no kan vente etter at Tyskland stansa godkjenninga av Nord Stream 2.

– Det bidreg ikkje akkurat til ein lågare gasspris. Han blir høg. For Noreg er det heilt fantastisk reint økonomisk. Kanskje vi kan få vinterprisar gjennom sommaren òg, seier Øverland til E24.

Både USA og regjeringa i Ukraina er glade for den tyske avgjerda. Ukrainas utanriksminister Dmytro Kuleba seier ho er rett både moralsk, politisk og praktisk sett.

Samtidig er fleire bekymra for utsiktene til høgare gassprisar som følgje av Ukraina-krisa. Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck seier prisane kan stige på kort sikt og at Tyskland må satse endå hardare på fornybar energi.

(©NPK)