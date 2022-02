Tongas kommunikasjonskabel er reparert

utenriks

Vulkanutbrotet 15. januar førte til at ei åtte mil lang strekkje av kabelen vart riven i mange bitar.

Kabelen går frå Fiji til Tonga og er det einaste bindeleddet mellom stillehavsøya, som ligg om lag 2.000 kilometer nordaust for New Zealand, og resten av verda.

Utbrotet førte til at det vart utskrive tsunamivarslar for New Zealand, Fiji, Vanuatu, Chile, Amerikansk Samoa, Australia, Japan og USA.

Tysdag seier telekomleverandøren Digicel og TCC at datasambandet til dei to hovudøyane på Tonga er oppe og går igjen.

Medan arbeidet har gått føre seg den siste månaden, har løysinga for øysamfunnet vore upåliteleg breiband via satellittlinkar.

(©NPK)