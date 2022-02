Syria støttar Russlands anerkjenning av utbrytarrepublikkane

utenriks

– Det Vesten no gjer mot Russland, minner om kva dei gjorde mot Syria under krigen, sa Syrias utanriksminister Faisal Mekdad under Valdai-forumet i Moskva tysdag, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Sana.

Russland og Syria har vore allierte sidan den syriske borgarkrigen braut ut i 2011.

Mikdad hevda under møtet at FN og Vesten held fram med å støtte terrorisme i Syria, noko som utgjer ein trussel mot Midtausten og resten av verda.

Storbritannia, USA og EU har varsla sterke økonomiske sanksjonar mot Russland etter at president Putin anerkjende utbrytarregionane i Aust-Ukraina som eigne statar, og beordra det Russland omtalar som fredsbevarande styrkar, inn i området.

