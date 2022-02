Putin har fått grønt lys til å bruke militærmakt utanfor Russland

utenriks

Det samrøystes vedtaket vart gjort på oppmoding frå president Vladimir Putin. Førespurnaden kom i form av eit brev til Føderasjonsrådet, som er overhuset i nasjonalforsamlinga.

– Forhandlingane har stagnert. Den ukrainske leiinga har valt valdens og blodspillas veg, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov like før vedtaket vart gjort.

Han stilte i full uniform då han talte under eit møte i overhuset tysdag ettermiddag.

Godkjenninga på tysdag formaliserer ei utplassering av russiske styrkar aust i Ukraina. Dagen før anerkjende Putin utbrytarregionane Luhansk og Donetsk aust i Ukraina som uavhengige statar, samtidig som han gav ordre om at det skulle sendast «fredsbevarande styrkar» til dei to regionane.

Det er òg frykt for at vedtaket kan opne for ein større russisk militæraksjon mot nabolandet. Konflikten har så langt kravd om lag 14.000 liv, og no er det både frykt for at dette talet vil stige markant og for at konflikten vil drive hundretusenvis av menneske på flukt.

– Minsk-avtalen er død

Like etter vedtaket i overhuset heldt Putin ein tale der han sa at Russland har anerkjent Luhansk og Donetsk som sjølvstendige land innanfor dei administrative grensene som gjaldt då dei var ein del av Ukraina. Det betyr at anerkjenninga òg omfattar område som i dag blir kontrollerte av ukrainske regjeringssoldatar.

Putin erklærte òg at Minsk-avtalen ikkje lenger eksisterer. Dette er ein avtale som vart inngått mellom Ukraina og Russland i 2014 og som mellom anna skulle sikre større sjølvstyre for dei separatistkontrollere regionane. Dei to landa har aldri vorte samde om tolkinga av avtalen, og svært lite av han har vorte gjennomført.

Både Luhansk og Donetsk har vore kontrollert av russiskvennlege separatistar sidan 2014, sa den russiskvennlege presidenten Viktor Janukovitsj vart styrta i eit folkeopprør i den vestlege delen av landet, og Russland reagerte med å invadere og annektere Krimhalvøya.

– Ein invasjon

Fleire europeiske leiarar uttalte tidlegare tysdag at russiske soldatar allereie har rykt inn i dei ukrainske utbrytarregionane. Men det er uklart kor store troppeforflyttingar det er snakk om. Det kvite hus har kalla forflyttingar for byrjinga på ein «invasjon» etter å ha nølt med å bruke omgrepet. President Joe Biden har tidlegare varsla at ein «invasjon» vil føre til at USA set svært i verk omfattande økonomiske sanksjonar mot Russland.

– Ja, vi meiner at dette er byrjinga på ein invasjon, Russlands seinaste invasjon i Ukraina. Ein invasjon er ein invasjon, og det er det som er i ferd med å skje, seier den amerikanske tryggingsrådgivaren Jon Finer i eit intervju med CNN.

EUs utanrikssjef Josep Borrell vil ikkje gå så langt.

– Russiske styrkar har gått inn i Donbas. Vi reknar Donbas som ein del av Ukraina. Eg vil ikkje seie det er ein full invasjon, men russiske soldatar er på ukrainsk jord, sa han tysdag.

Både Ukraina og vestlege land har i fleire år skulda Russland for å ha sendt soldatar inn i utbrytarregionane for å hjelpe separatistane i kampen mot ukrainske regjeringsstyrkar.

Øving i Austersjøen

Nato heldt tysdag eit hasteinnkalla møte i kjølvatnet av Russlands anerkjenning. Generalsekretær Jens Stoltenberg sa i etterkant at Russland har gått frå fordekt destabilisering til open militær handling i Ukraina.

– Dette er eit taktskifte, sa Stoltenberg.

– Alt tilseier at Russland held fram med å planleggje eit fullskala angrep på Ukraina, sa han.

Tysdag vart det òg klart at utrykkingsstyrken Joint Expeditionary Force (JEF), som består av Noreg, sju andre Nato-land, og dessutan Sverige og Finland, innan få dagar skal innleie ei militærøving i Austersjøen.

Tysklands statsminister Olaf Scholz at landet stansar godkjenninga av den nybygde gassrøyrleidningen Nord Stream 2, som skulle bringe russisk gass direkte til Europa via Austersjøen.

Storbritannia har allereie varsla sanksjonar mot russiske bankar, oligarkar og folkevalde, og EUs utanriksministrar kom òg til semje om sanksjonar tysdag kveld.

Joe Biden skal halde ein tale om situasjonen klokka 19 tysdag, norsk tid. USA vil truleg koordinere sanksjonane sine med EU og Storbritannia.

Trur ikkje på storkrig

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa tysdag at han ikkje trur Russland vil innleie nokon storkrig mot Ukraina. Han vil samtidig ikkje innfri kravet til dei russisk-støtta separatistane om at Ukraina trekkjer regjeringssoldatar ut av regionane Donetsk og Luhansk.

Ukraina har heimfalla ambassadøren sin i Moskva, og ifølgje Zelenskyj vurderer han å bryte dei diplomatiske banda til Russland.

I fleire veker har vestlege land åtvara mot at Russland planlegg å invadere Ukraina. Bakgrunnen er at Russland over ein fleire månader lang periode har flytta mange soldatar til den ukrainske grensa. Dei siste vekene har landa òg gjennomført store militærøvingar langs den ukrainske grensa.

(©NPK)