Putin har fått grønt lys av nasjonalforsamlinga til å bruke militærmakt utanfor Russland

Vedtaket vart gjort på oppmoding frå president Vladimir Putin. Førespurnaden kom i form av eit brev til Føderasjonsrådet, som er overhuset i nasjonalforsamlinga.

Ei godkjenning formaliserer ei utplassering av russiske styrkar aust i Ukraina, dagen etter at Putin anerkjende utbrytarregionane Luhansk og Donetsk aust i Ukraina som uavhengige statar.

Det er òg frykt for at vedtaket kan opne for ein større russisk militæraksjon mot nabolandet.

– Forhandlingane har stagnert. Den ukrainske leiinga har valt valdens og blodspillas veg, sa viseforsvarsminister Nikolaj Pankov like før vedtaket vart gjort.

Han stilte i full uniform då han talte under eit møte i overhuset tysdag ettermiddag.

