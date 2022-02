Putin avviser at han ønskjer å gjenreise det russiske imperiet

utenriks

Dette avviste han tysdag under eit møte i Kreml med Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

– Vi føresåg desse spekulasjonane, men dei har absolutt ingenting med røyndommen å gjere, sa Putin.

Fleire har teke til orde for at dette er ein del av Putins motivasjon for å angripe Ukraina. Ein av dei er Tor Bukkvoll, i Forsvarets forskingsinstitutt.

– Eg trur den motivasjonen har auka. Han har meir og meir identifisert rolla si som ein som skal stoppe og reversere fallet for det russiske imperiet. Ukraina er nesten den første brikka i det spelet, sa Bukkvoll til NTB tysdag.

Måndag kveld varsla Russland at dei vil sende det dei sjølv kallar fredsbevarande styrkar inn i Aust-Ukraina. Same dag vart det klart at dei anerkjenner utbrytarrepublikkane Donetsk og Luhansk som sjølvstendige statar.

(©NPK)