Nupi-sjefen trur ikkje sanksjonar vil endre Russlands kurs

Både EU og USA har varsla at dei kjem med nye sanksjonar mot Russland som følgje av at landet måndag anerkjende separatistrepublikkane i Donetsk og Luhansk aust i Ukraina som sjølvstendige statar. I tillegg flytta Russland natt til tysdag soldatar inn i regionen, som er første gong landet offisielt har hatt soldatar i regionen som framleis er internasjonalt anerkjend som ukrainsk territorium.

Blant sanksjonane det har vore spekulert i dei siste vekene, er eksklusjon av Russland frå den internasjonale kapitalmarknaden, stans i godkjenninga av den nye gassrøyrleidningen Nord Stream 2, og tiltak mot russiske oligarkar som har utplassert formuane sine i utlandet.

Kva sanksjonar som blir varsla tysdag er ikkje kjende, mellom anna for å unngå at russiske bankar flyttar kapital på førehand, skriv Dagens Næringsliv.

Har planane klare

Men planane har truleg vore klare lenge, meiner direktør Ulf Sverdrup i Norsk utanrikspolitisk institutt (Nupi).

– Det verkar som EU og Nato har laga ei slags matrise, slik at dei kan innføre sanksjonar med ein viss proporsjonalitet. Nokon typar hendingar vil utløyse visse sanksjonar, medan andre hendingar vil utløyse andre. Vi får sjå kor langt dei går, seier han til NTB.

Sverdrup trur likevel ikkje sanksjonane er ein viktig del av biletet frå russisk side.

– Dei tenkjer endå som så at sanksjonane skal dei kunne klare seg gjennom. Putin verkar ikkje å vere driven av økonomiske aspekt.

Usemje internt i Vesten

I tillegg er det vanskeleg for Vesten å bli samde om omfanget av sanksjonane. Russland er ein større handelspartnar for Europa enn for USA, særleg når det gjeld energi, og dermed vil sanksjonar mot Russland ramme Europa hardare. Sverdrup peikar på talen frå EU-kommisjonens leiar Ursula von der Leyen på tryggingskonferansen i München førre veke, der ho la vekt på behovet for at Europa skal bli uavhengig av russisk gass.

– Men det er jo eit prosjekt som går mange år framover, legg han til.

Sverdrup seier likevel at sanksjonar er nødvendig.

– Ein må gjere noko for å signalisere at det som skjer, er uakseptabelt. Det som vil skje no, er truleg at Nato sender troppar austover, det blir meir militært nærvær nær Russland og sterkare oppslutning om Nato i Aust-Europa og Ukraina. Mykje av det Putin seier han ikkje ønskjer, vil skje, siger Nupi-direktøren.

Har ein buffer

Russland har vore underlagt sanksjonar frå Vesten sidan invasjonen av Krim i 2014, men samtidig har Russland innført motsanksjonar. Mellom anna har landet innført ei rekkje importforbu mot landbruksprodukt og andre varer frå Europa. Dette har igjen ført til at Russland byggjer opp sitt eige landbruk til heimleg produksjon, og dessutan at landet har forsterka samarbeidd sitt med Kina.

– Saman med oljeprisen har dette ført til at den russiske staten har bygd opp ein ganske betydeleg buffer. Ein har ikkje korrigert russisk politikk overfor Krim, seier Sverdrup.

Han gjentek at han er positiv til at sanksjonar blir trappa opp, og at USA, Europa og fleire asiatiske land er med på det.

– Det som er mykje viktigare, trur eg, er at europearane har endra forståinga si av Russland og tilliten til Russland. Det er det som vil ha den store, langsiktige effekten.

