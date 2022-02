Noreg ber Russland følgje det diplomatiske sporet

utenriks

– Noreg oppmodar Russland, som ein del av konflikten, til å oppfylle forpliktingane sine til å følgje folkeretten og vende tilbake til det diplomatiske sporet, sa Juul på hastemøtet i FNs tryggingsråd i New York måndag kveld.

Møtet vart innkalla etter at president Vladimir Putin anerkjende utbrytarregionane Luhansk og Donetsk som eigne statar og gav ordre om å sende det han kallar fredsbevarande styrkar inn i Aust-Ukraina.

– Russlands massive styrkeoppbygging i og rundt Ukraina er svært urovekkjande. Noreg ber Russland om å trappe ned og trekkje tilbake dei militære styrkane sine frå Ukraina og grenseområda.

Juul la til at Noreg rosar Ukraina for å vere tilbakehalden i møte med gjentekne provokasjonar og forsøk på å skape uro. Ho understreka òg at ein potensiell krig ikkje berre vil true tryggleiken i Europa, men også føre til enorme lidingar for sivilbefolkninga.

