Krass fordømming av Putin i FNs tryggingsråd

utenriks

Ei rekkje land stod bak det sjeldne kveldsmøtet måndag i New York etter at Russlands president Vladimir Putin anerkjende utbrytarrepublikkane i Aust-Ukraina som eigne statar og gav ordre om å sende fredsbevarande styrkar.

– Han kallar dei fredsbevarande styrkar. Men vi veit kva dei verkeleg er, sa Thomas-Greenfield.

Ho kalla Putins tale om anerkjenninga full av opprørande og falske påstandar og sa at utplasseringa av styrkar openbert er utgangspunkt for å prøve å skape eit påskot for ein vidare invasjon av Ukraina.

Norsk innlegg

I innlegget sitt bad Noregs FN-ambassadør Mona Juul Russland om å respektere folkeretten i tråd med forpliktingane landet har, og halde seg til det diplomatiske sporet.

Ho kalla Russlands avgjerd om å sende styrkar grunnlaus og uansvarleg og sa ho berre aukar spenninga. Ho rosa òg Ukraina for å vere tilbakehalden trass i stadige provokasjonar og forsøk på destabilisering.

Den tyske FN-ambassadøren Antje Leendertse sa at Russland avslørte seg sjølv då dei gav ordre om å sende såkalla fredsbevarande styrkar.

– Russland har stadig insistert på at dei ikkje er part i konflikten. I dag tok dei av maska og viste at det har dei alltid vore, sa ho.

Fare for større konflikt

Då ho opna møtet, sa visegeneralsekretær Rosemary DiCarlo at faren for ein større konflikt er reell, og at det må hindrast for einkvar pris.

Ho sa at FN beklagar Russlands ordre om å sende russiske styrkar inn i Aust-Ukraina, og ho uttrykte djup bekymring for meldingar som har komme om sivile offer, angrep på sivil infrastruktur og ei opptrapping av skyting mellom regjeringsstyrkar og separatistar.

Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kryslytsa insisterte på at Ukrainas grenser blir ståande uendra, trass i Russlands handlingar.

Forsvarte seg

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia forsvarte seg med å seie at Russland framleis er open for diplomati og ei diplomatisk løysing, men han åtvara mot det han kalla ukrainsk aggresjon.

– Å tillate eit nytt blodbad i Donbas er noko vi ikkje har til hensikt å gjere, sa han.

Før møtet sa Frankrikes FN-ambassadør Nicolas de Riviere at «vi står overfor ein svært, svært alvorleg situasjon».

Ville lukke dørene

Frankrike er blant landa som på initiativ frå Ukraina kalla inn til hastemøtet om situasjonen i utbrytarrepublikkane, ved sida av USA, Storbritannia, Noreg, Irland og Albania.

Russland, som for tida har det roterande presidentskapet i Tryggingsrådet, ønskte at møtet skulle haldast for lukka dører, men USA insisterte på at det blir halde ope.

Møtet var innkalla for å drøfte Russlands anerkjenning av utbrytarrepublikkane Luhansk og Donetsk som uavhengige land og president Vladimir Putins ordre om å sende såkalla fredsbevarande styrkar inn i Aust-Ukraina.

