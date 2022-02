Johnson vil innføre umiddelbare sanksjonar mot Russland

utenriks

Johnson seier at Storbritannia vil komme med ein uvilkårleg pakke med økonomiske sanksjonar mot Russland, skriv den britiske nyheitskanalen Sky News.

– Desse sanksjonane vil ramme Russland sjølv og vere retta mot Russlands økonomiske interesser, seier Johnson til nyheitskanalen.

Han seier òg at alt tyder på at den russiske presidenten Vladimir Putin vil gjennomføre ein «full invasjon» av Ukraina, og i eit slikt tilfelle understrekar Johnson at Storbritannia vil ta i bruk fleire tiltak.

EU har på si side varsla at dei kjem med sanksjonar mot Russland ein gong tysdag ettermiddag.

Den britiske helseministeren Sajid Javid seier at ein no kan konkludere med at invasjonen av Ukraina allereie har starta.

– Russarane og president Putin har bestemt seg for å angripe Ukrainas suverenitet og territorium, seier han.

Det skjer etter at Putin måndag kveld anerkjenner utbrytarregionane i Aust-Ukraina som eigne statar, og beordra det Russland omtaler som fredsbevarande styrkar, inn i området.

(©NPK)