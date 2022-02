Forskar om Ukraina-konflikten: – Vegen til forsoning har no vorte umogleg

utenriks

– Vegen til ei forsoning mellom Russland og Ukraina har no vorte umogleg, seier Heier, som er forskingsleiar på stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Han peikar på at Ukraina har fått krenkt sjølvråderetten og suvereniteten sin og meiner dette truleg vil forsterke Ukrainas forsvarssamarbeid med USA.

Måndag kveld valde Russlands president Vladimir Putin å anerkjenne dei to utbrytarregionane Luhansk og Donetsk i Aust-Ukraina som uavhengige. Samtidig varsla han inntoget av «fredsbevarande styrkar», noko som truleg allereie er i gang.

Heier trur grepet vil føre til at Ukraina endar opp i ein mellomposisjon, mellom eit Nato i Vest som ikkje kan love tryggingsgarantiar og eit Russland som gjerne vil opprette ein buffer mot Nato i aust.

– Som teken ut av læreboka

Han er ikkje overraska over Putins framferd.

– Innmarsjen med dei russiske «fredsbevarande styrkane» er som teken ut av den russiske læreboka når det gjeld krigføring. Her aukar dei det politiske presset utan å fyre av eit einaste skot, påpeikar han.

Det store spørsmålet vidare, er ifølgje forskaren om Putin vil sikre seg kontrollen over resten av dei omkringliggjande fylka rundt Luhansk og Donetsk.

– Det vil i så fall føre til stridshandling med Europas nest største forsvar. Det kan bli uføreseieleg, og det skal lite til før noko blir mistolka og ting kjem ut av kontroll, seier Heier.

Han understrekar samtidig at både dei ukrainske og dei russiske styrkane er kjende for å vere nokså disiplinerte og halde seg innanfor ein klar kommandostruktur.

Trur ikkje på ytterlegare eskalering

Heier meiner at det ikkje er grunn til å forvente ei ytterlegare eskalering av situasjonane opp til nordområda eller på andre frontavsnitt.

Bakgrunnen er at Biden-administrasjonen i USA heile tida har vore tydeleg på at dei ikkje vil møte Russland militært for å redde Ukraina.

– Sett med russiske auge, har dei klart å halde oppe dei diplomatiske kanalane inn til Washington, Tyskland og Frankrike, sjølv om dei har fått militær kontroll over dei to opprørsrepublikkane i aust.

Vel Putin å konfrontere dei ukrainske styrkane, vil han risikere å bli trekt inn i ein krig som potensielt sett kan bli veldig kostbar, ifølgje Heier.

– Då aukar sjansane for å bli ståande i ei langvarig hengemyr i Europas nest største land.

Hindrar Nato-medlemskap

Viss styrkane blir ståande i utbrytarregionane, vil dei i all overskodeleg framtid ha hindra eit ukrainsk natomedlemskap, ifølgje Heier.

Grunnen til det er at Ukraina ikkje vil godta at Russland tek over landområda, og at ein ikkje kan han ein slik landskonflikt gåande om ein skal inn i Nato.

– Dilemmaet for Vesten no, er korleis ein skal handtere denne salamitaktikken, der landet tek bit for bit – utan å fyre av eit einaste skot. Først tok dei Krim i 2014 og så Luhansk og Donetsk i 2022.

(©NPK)