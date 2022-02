Einstemmig vedtak om EU-sanksjonar mot Russland

utenriks

EUs utanriksministrar var samla i Brussel tysdag.

Bakgrunnen for avgjerda er at Russland har vedteke å anerkjenne dei to regionane Luhansk og Donetsk aust i Ukraina som uavhengige statar og sendt russiske soldatar dit, opplyste Frankrikes utanriksminister Jean-Yves Le Drian tysdag kveld.

Russlands anerkjenning gjeld både dei områda av Luhansk og Donetsk som i dag blir kontrollerte av russiskvennlege separatistar, og område som blir kontrollerte av ukrainske regjeringsstyrkar. Le Drian skuldar Russland for å bryte folkeretten og for løftebrot.

– Vi vart samde om ein første sanksjonspakke, seier den franske utanriksministeren.

Koordinert

Straffetiltaka rettar seg mot medlemmer av den russiske nasjonalforsamlinga som stemde for å anerkjenne opprørarkontrollerte område i Ukraina som uavhengige, og dessutan 27 personar, organisasjonar og bedrifter som truar ukrainsk territorium og suverenitet, opplyser EUs utanrikssjef Josep Borrell ifølgje TT.

Borrell seier det handlar om personar i tre kategoriar: avgjerdstakarar, personar i forsvarssektoren og individ som har spreidd desinformasjon. Det blir òg innført tiltak mot bankar som mellom anna finansierer det russiske militæret. EU stansar òg handel med dei ramma områda i Ukraina.

Namna på personane det gjeld er ikkje formelt offentleggjort, men Vladimir Putin sjølv skal ikkje vere på lista.

EU-sanksjonane ser dermed til å liggje tett opptil dei britiske sanksjonane som vart kunngjorde tidlegare tysdag. Ein vestleg tenestemann opplyser til NTB at USA, EU og Storbritannia har koordinert sanksjonane sine.

Oligarkar

Britane innfører sanksjonar mot fem russiske bankar, mange medlemmer av Dumaen og tre styrtrike oligarkar. I ei melding frå utanriksminister Liz Truss går det fram at tiltaka blir retta mot personar i Putins indre sirkel og bankar som har finansiert den russiske okkupasjonen av Krimhalvøya.

Dei britiske sanksjonane blir retta mot bankane Rossija, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank og Black Sea Bank, og dessutan mot dei tre oligarkane Gennadij Timtsjenko, Boris Rotenberg og Igor Rotenberg. Dei vil bli nekta tilgang til Storbritannia, og alle britiske statsborgarar og firma blir nekta å gjere forretningar med dei og dei fem bankane.

USAs president Joe Biden har varsla ein tale om Russlands handlingar i Ukraina tysdag kveld.

Noreg sluttar seg til sanksjonar

Noregs statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var tysdag kveld i Brussel. Han seier at Noreg legg opp til å slutte seg til EU-sanksjonane.

Statsministeren er open om at sanksjonane òg kan få ein kostnad for Noreg.

– Men det har òg betydning for dei som utskriv sanksjonane. Det er ei tydeleg opptrapping og tydeleg politisk markering, men vi står saman med europeiske land og er klart til å stå i det.